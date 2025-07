Brunori: “Inzaghi ci ha trasmesso grinta. Era da anni che non mi sentivo così”

Matteo Brunori ha inaugurato la stagione con la prima conferenza stampa da Châtillon. Il capitano rosanero ha espresso grande entusiasmo per le prime giornate di ritiro in Valle d’Aosta, sottolineando le ottime impressioni e lodando l’impatto di mister Inzaghi, capace fin da subito di trasmettere grinta e determinazione al gruppo.

Brunori ha parlato apertamente del desiderio di riscatto dopo la deludente passata stagione sotto la guida di Dionisi, ribadendo l’importanza del lavoro e dell’impegno quotidiano per raggiungere gli obiettivi fissati. Ha poi elogiato lo spirito dello spogliatoio, definendolo unito e compatto, con tutti i giocatori allineati alla mentalità aggressiva voluta dal nuovo allenatore.

Sul piano tattico, il numero 9 ha dichiarato di sentirsi a proprio agio in tutte le posizioni offensive, e ha sottolineato il buon feeling con i compagni di reparto Pohjanpalo e Le Douaron. Non sono mancati i complimenti per Inzaghi, definito un idolo d’infanzia ai tempi del Milan, soprattutto per chi — come lui — è cresciuto da attaccante.





A chi gli ha chiesto del possibile raggiungimento del record di gol di Miccoli, Brunori ha risposto con equilibrio: gli farebbe piacere, ma l’obiettivo primario resta sempre il bene della squadra. Parole positive anche per il nuovo arrivato Augello, subito ben integrato nel gruppo. In chiusura, un messaggio ai tifosi: il capitano ha voluto ringraziarli per il calore dimostrato fin dai primi giorni di ritiro, promettendo massimo impegno per riscattare la scorsa stagione.

ORE 11.00 – “Le prime impressioni sono super positive. Il mister ha portato tanto entusiasmo e ci ha trasmesso tanta voglia di fare e dimostrare: è questo lo spirito per affrontare un campionato importante. Stando a Palermo ho respirato area di rivalsa e questo fa ben sperare”.

ORE 11.01 – “Vogliamo raggiungere un sogno che tutti noi conosciamo ma che va alimentato con determinazione e con un percorso da intraprendere. La società h preso delle decisioni e questo dentro di noi ha un significato forte: ci fa capire che non c’è più niente da perdere. C’è un obiettivo chiaro a tutti che si conquista nel campo con unione e lavoro. Mi dispiace per i ragazzi rimasti fuori dal progetto, faccio loro un grande in bocca al lupo”.

ORE 11.02 – “La squadra è forte. Della scorsa annata vogliamo tenere le cose che ci servono per non commettere più determinati errori. Il gruppo nelle difficoltà è stato sempre unito lo scorso anno. Siamo tutte persone grandi. Siamo tutti capitani lì dentro e bisogna trascinarci l’uno con l’altro. Non so cosa non è andato bene l’anno scorso, voglio solo ricominciare e raggiungere il nostro obiettivo”.

ORE 11.03 – “In campo mi trovo bene ovunque: dialogo bene sia con Pohjanpalo che con Le Douaron. Mi trovo bene trequartista e sono contento. Record di Miccoli? Non lo vedo come il primo obiettivo. Ieri il mister ha detto cose sacre: l’obiettivo è collettivo e non individuale. Sono contento di far parte della storia di un club che sento casa, ma non è il momento di pensare all’ego personale”.

ORE 11.06 – Con Pohjanpalo mi trovo molto bene. Non posso scordarmi del mister attaccante: in quel Milan lo vedevo come un idolo essendo punta anche lui. È bello vederlo qui perché ti motiva”.

ORE 11.08 – “Il tifoso Palermo è esigente perché abituato ad avere giocatori importanti nella squadra. L’anno scorso c’era molta negatività ma proveremo noi a riportare entusiasmo. Ai nuovi non c’è bisogno che diciamo dove sono andati a giocare: lo si è visto già ieri al primo allenamento. Augello si è integrato subito bene”.

ORE 11.10 – “Per raggiungere un obiettivo c’è un percorso da fare. Il mister è arrivato con le idee giuste e possiamo solamente seguirlo. Lui sa qual è la strada giusta da seguire. È nostro dovere metterci a disposizione e dare tutto”.

ORE 11.13 – “Bisogna essere più cazzuti dello scorso anno. Stare ad elencare tutte le parole non è opportuno. Vacanze a Palermo? Mia figlia è nata lì, la vedo come una casa. La mia famiglia si trova bene e non sento necessità di tornare al mio paese o andare da altre parti”.

ORE 11.15 – “Del discorso di Inzaghi mi è rimasta impressa la determinazione. Era da anni che non percepivo questa voglia. Sentiamo sincerità e grinta nelle sue parole e questo ci da la spinta giusta”.

