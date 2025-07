Ritiro Palermo, secondo giorno: seduta personalizzata per Augello, Pohjanpalo e Brunori

Secondo giorno di ritiro in Valle d’Aosta per il Palermo. La squadra di Inzaghi si è ritrovata al campo comunale “E.Brunod” di Chatillon per la seduta mattutina, incentrata principalmente su esercizi di forza in palestra.

Parallelamente, tre rosanero — Augello, Brunori e Pohjanpalo — hanno svolto un allenamento personalizzato con esercizi tecnici: conduzione del pallone in slalom, palleggi sempre in slalom, uno scambio con il preparatore e, infine, conclusione in una delle due porticine posizionate al termine del percorso.

Nel pomeriggio, intorno alle 17, la squadra tornerà in campo per la seconda sessione di giornata. Sarà la prima vera occasione per Inzaghi di testare il 3-4-2-1, modulo che dovrebbe caratterizzare il nuovo corso del Palermo. Al termine dell’allenamento mattutino, è prevista anche la conferenza stampa del capitano Brunori.





LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI E I TIFOSI: PROVE DI GRUPPO

RITIRO PALERMO, GRANDE ENTUSIASMO PER IL PRIMO ALLENAMENTO

RITIRO PALERMO, I TIFOSI CHIEDONO SCUSA A VASIC

RITIRO PALERMO, OSTI CONFERMA LA TRATTATIVA PER PALUMBO