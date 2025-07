Gazzetta – “Palumbo andrà al Palermo, percorso inverso per Di Mariano”

Antonio Palumbo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Palermo. Il ds Osti, durante lo scambio con un tifoso in ritiro, ha confermato che la trattativa è in fase conclusiva.

Sulla Gazzetta, vengono svelati anche i dettagli: Palumbo vestirà rosanero non in cambio di Saric, come era inizialmente previsto, ma di Di Mariano. L’esterno palermitano è fuori dal progetto e non è stato convocato per il ritiro in Valle D’Aosta.

Sulla rosea, inoltre, si sottolinea che Nikolaou è vicino a dire sì al Bari. In Puglia potrebbe finire anche l’ex rosanero Henderson che è svincolato dopo l’esperienza all’Empoli.





