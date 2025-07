Calciomercato Palermo, Nikolaou a un passo dal Bari

Il Bari è pronto a mettere a segno il suo nono colpo di mercato: il club biancorosso è infatti in trattativa avanzata per il difensore centrale Dimitrios Nikolaou, classe 1998, attualmente fuori dai piani del Palermo. Lo riferisce Il Corriere dello Sport, spiegando che l’arrivo di Filippo Inzaghi sulla panchina rosanero ha di fatto escluso il greco dal nuovo progetto tecnico.

Nikolaou, che vanta due stagioni in Serie A con lo Spezia e un esordio nella massima serie con l’Empoli, ha collezionato 29 presenze e un gol nella scorsa stagione. Il centrale si ritrova ora sul mercato con ancora tre anni di contratto in essere.

Il Bari punta al prestito secco con la compartecipazione del Palermo sul piano economico. Il direttore sportivo Magalini è pronto all’affondo decisivo, mentre il tecnico Caserta lo attende per rinforzare un reparto arretrato che necessita di esperienza e presenza fisica.





Nikolaou ha espresso la volontà di rimettersi in gioco in una piazza ambiziosa: il Bari sembra offrire la giusta opportunità per rilanciarsi.

LEGGI ANCHE

PALERMO, INZAGHI E I TIFOSI: PROVE DI GRUPPO

RITIRO PALERMO, GRANDE ENTUSIASMO PER IL PRIMO ALLENAMENTO

RITIRO PALERMO, I TIFOSI CHIEDONO SCUSA A VASIC

RITIRO PALERMO, OSTI CONFERMA LA TRATTATIVA PER PALUMBO