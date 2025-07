GdS – “Palermo: in difesa pressing su Bani, c’è Lucchesi”

L’obiettivo numero uno per la difesa è sempre Mattia Bani del Genoa. Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici per il Giornale di Sicilia, il pressing del Palermo è forte e la trattativa potrebbe presto “svoltare” positivamente.

Il calciatore, in scadenza a fine 2026 con il Genoa, avrebbe dato l’ok al trasferimento in rosanero dopo che il club ligure gli aveva offerto un rinnovo annuale di contratto. Il Palermo, invece, ha messo sul tavolo un contratto pluriennale. Mancherebbe soltanto l’intesa tra le due società. L’alternativa è sempre lo svincolato Cistana, che ha dato l’ok l trasferimento.

Alessandro Arena, sempre sul GdS, scrive che Lucchesi – di proprietà della Fiorentina ma l’anno scorso in prestito alla Reggiana – rimane in cima alla lista per il ruolo di vice-Ceccaroni. A differenza di Bani, sarebbe un’opzione under essendo nato nel 2003.





