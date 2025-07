Ritiro Palermo, i tifosi chiedono scusa a Vasic: i fischi sono acqua passata

Tutto risolto tra i tifosi del Palermo e Vasic? È questa la sensazione che emerge dal ritiro in Valle d’Aosta, dove un centinaio di tifosi si sono radunati allo stadio “Brunod” per assistere al primo allenamento stagionale sotto la guida di Inzaghi.

Al termine della seduta pomeridiana – l’unica della giornata – un gruppo di supporter si è avvicinato a Vasic per porgergli le proprie scuse in merito all’episodio avvenuto lo scorso 9 maggio contro il Frosinone quando, al minuto 91, il suo ingresso in campo fu accompagnato da una sonora bordata di fischi proveniente da buona parte dello stadio “Barbera”. Il centrocampista serbo ha accolto il gesto con poche ma significative parole: “Grazie, tranquilli”, lasciando intendere che l’episodio è ormai alle spalle.

Un gesto che ha contribuito a stemperare le tensioni nate da una situazione che, secondo molti, rifletteva una gestione discutibile del giocatore da parte dell’allora tecnico Dionisi. Una stagione, quella passata, in cui Vasic ha faticato a trovare una collocazione chiara in campo e non è riuscito a offrire prestazioni all’altezza delle aspettative, alimentando così il malcontento della tifoseria.





Il futuro del 23enne resta incerto – è probabile un prestito in Serie B – ma ciò che conta, al momento, è il clima più disteso che si è respirato in questa prima giornata di lavoro. Un segnale importante: il rapporto tra Vasic e i tifosi sembra avviarsi verso una ricucitura, con il giocatore che ha lasciato intendere di aver ormai lasciato alle spalle quell’episodio.

