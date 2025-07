Ritiro Palermo, 1° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

Ore 17.15 – I giocatori rientrano negli spogliatoi dopo l’attivazione in palestra: a breve la squadra sarà in campo per l’allenamento.

Ore 17.00 – La squadra è in palestra per l’attivazione e scenderà in campo attorno alle 17.30 circa per il primo allenamento del ritiro.

Primo allenamento del ritiro estivo del Palermo in Valle d’Aosta. I rosanero sono pronti a cominciare la stagione sotto la guida del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. A partire dalle ore 17 circa la diretta testuale della seduta pomeridiana su Stadionews.





