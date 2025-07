Palermo, Inzaghi e Pohjanpalo superstar: foto e autografi con i tifosi

Il Palermo sbarca in Valle d’Aosta e, come da tradizione, i tifosi rosanero rispondono presente. Anche a Saint Vincent, come in ogni ritiro al Nord, il calore dei sostenitori non manca: all’arrivo della squadra in hotel non sono mancate foto, sorrisi e autografi con i presenti.

Grande entusiasmo per Pippo Inzaghi, che si è mostrato molto disponibile con la ventina di tifosi accorsi per salutarlo. Accoglienza calorosa anche per Pohjanpalo, tra gli ultimi a raggiungere il gruppo. Un assaggio dell’atmosfera che accompagnerà il Palermo nei prossimi giorni, a partire dal primo allenamento fissato per oggi alle 17.

Il campo “E. Brunod” di Châtillon, facilmente raggiungibile da Torino (a circa un’ora di auto), sarà il cuore degli allenamenti a porte aperte e delle cinque amichevoli in programma. Anche in questo ritiro, i tifosi seguiranno la squadra con passione e con la speranza che questa possa finalmente essere la stagione giusta.





