Ritiro Palermo, la squadra arriva al quartier generale \ VIDEO – FOTO

È ufficialmente iniziato il ritiro del Palermo in vista della stagione 2025/26. La squadra guidata da Filippo Inzaghi si è radunata questa mattina – 13 luglio – presso il “Grand Hotel Billia” di Saint Vincent, dove soggiornerà per tutta la durata della preparazione estiva.

Tra i primi ad arrivare al ritiro Blin, i ragazzi della primavera e, ovviamente, capitan Brunori, segno della grande voglia di iniziare con il piede giusto la nuova stagione. Il numero 9 rosanero si è mostrato subito sorridente e rilassato. Non tutti i componenti della rosa, però, sono arrivati insieme: alcuni avevano già raggiunto l’hotel nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio.

Tra gli arrivi di questa mattina anche quello del nuovo acquisto Augello, che ha raggiunto il quartier generale insieme a Ceccaroni, Segre e Magnani, tutti a bordo della stessa auto. Pippo Inzaghi, invece, era già arrivato in albergo nelle ore precedenti. Ad accogliere i giocatori, una decina di tifosi, subito pronti a dimostrare il proprio affetto alla squadra.





Nel pomeriggio, alle ore 17:00, è prevista la prima seduta di allenamento, in programma sul campo “E. Brunod” e non è prevista alcuna conferenza stampa. Sarà l’occasione per il tecnico di osservare da vicino i giocatori a disposizione. A partire da domani – lunedì 14 luglio – il Palermo sosterrà quotidianamente una doppia seduta di allenamento, accompagnata da una conferenza stampa al giorno.

Nel frattempo, come da previsioni, non sono arrivati in hotel Verre, Di Mariano, Nikolaou, Buttaro, Insigne e Saric, che non prenderanno parte al ritiro. I sei continueranno la preparazione in modo individuale presso il centro sportivo di Torretta, seguiti da un preparatore, in attesa di trovare una nuova sistemazione.





