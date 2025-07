Cambio di numero per Joel Pohjanpalo. Il bomber finlandese saluta il 19 indossato nei primi sei mesi in maglia rosanero — con cui ha collezionato 15 presenze e 9 reti — e sceglie il numero 20 per la nuova stagione, come “spoilerato” anche dal profilo instagram del Palermo.

Una decisione tutt’altro che casuale: il 20 è il numero con cui Pohjanpalo ha brillato nella sua esperienza al Venezia, segnando 48 gol in 96 partite e contribuendo alla promozione in Serie A. Una scelta che potrebbe avere anche un valore scaramantico, nella speranza di replicare quanto fatto in laguna anche con il Palermo.

Intanto, l’attaccante ha svolto una seduta personalizzata nella prima parte dell’allenamento mattutino del secondo giorno di ritiro in Valle d’Aosta. L’obiettivo è chiaro: farsi trovare al top della condizione per una stagione da protagonista, con la voglia di trascinare i rosanero a suon di gol e far sognare i tifosi.