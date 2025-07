Ritiro Palermo, la conferenza stampa di Brunori / VIDEO

Seconda giornata di ritiro in Valle d’Aosta e prima uscita ufficiale davanti ai microfoni per Matteo Brunori. Il capitano del Palermo ha condiviso le sue impressioni su queste prime battute di preparazione estiva, definendosi soddisfatto e fiducioso dopo i primi allenamenti sotto la guida di Inzaghi.

Parole cariche di stima per il nuovo tecnico, descritto come un vero motivatore, capace di trasmettere subito grinta e determinazione all’intero gruppo. Dal punto di vista tattico, Brunori ha ribadito la sua piena disponibilità, spiegando di sentirsi a proprio agio in tutte le posizioni del reparto offensivo.

Non è mancato un “in bocca al lupo” per i sei compagni rimasti fuori dalle convocazioni per il ritiro. Ai tifosi, invece, ha promesso massimo impegno per riscattare la passata stagione.





Parole positive anche per il nuovo acquisto Augello, definito subito ben integrato. Riguardo il record di Miccoli, il numero 9 ha spiegato che gli farebbe piacere raggiungerlo o superarlo ma che questo non è un obiettivo primario.

