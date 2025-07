Modena, il ds Catellani: “Palumbo al Palermo? Ad oggi non c’è un accordo totale”

Parla Andrea Catellani. Il direttore sportivo del Modena ha parlato in occasione della presentazione di Andrea Sottil come nuovo allenatore del club emiliano. Il dirigente ha risposto inevitabilmente alle domande riguardanti Antonio Palumbo.

“Sicuramente Palumbo è stato il giocatore più importante della passata stagione con un rendimento fantastico – parole riportate da Parlandodisport.it –. Non sarà mai un problema per il Modena. Nel momento in cui è uscito un interesse concreto del Palermo si è iniziato a parlare“.

“I tempi sono lunghi perché per noi è un giocatore cruciale e devo tutelare il patrimonio della società – continua – Da parte nostra c’è la possibilità di privarsi del giocatore, ma bisogna trovare un equilibrio tra domanda e offerta. E’ un’operazione che può andare in porto, ma ad oggi non c’è ancora un accordo totale. Ci stiamo lavorando, ma necessita ancora di tempo”





LEGGI ANCHE

RITIRO PALERMO, I TIFOSI CHIEDONO SCUSA A VASIC

RITIRO PALERMO, OSTI CONFERMA LA TRATTATIVA PER PALUMBO