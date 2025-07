Ritiro Palermo, 2° giorno: la seduta pomeridiana / LIVE

ORE 17.48 – Mentre Gomis svolge un lavoro ad hoc con i preparatori dei portieri, Desplanches e Cutrona si allenano con il resto della squadra.

ORE 17.46 – Scambi che partono dal braccetto, continuano sulle catene laterali e passano dal centrocampista. Poi palla al trequartista e infine all’attaccante di riferimento.

ORE 17.43 – Dopo una breve fase di attivazione, la squadra inizia a lavorare col pallone: scambi a bassa intensità e lavoro di smarcamento.





ORE 17.37 – I rosa iniziano la seduta con una prima fase di attivazione. Slalom e allunghi a bassa intensità.

ORE 17.35 – INIZIA L’ALLENAMENTO.

Secondo giorno del ritiro estivo del Palermo in Valle d’Aosta. I rosanero sono pronti a scendere in campo per il terzo allenamento della stagione allo stadio “E.Brunod” di Chatillon. A partire dalle ore 17,15 circa la diretta testuale della seduta pomeridiana su Stadionews.

