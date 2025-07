Un ex rosanero campione del Mondo, il Palermo si congratula con Enzo Maresca

Il Palermo fa i complimenti a Enzo Maresca. Il tecnico si è laureato campione del mondo con il Chelsea, vincendo il mondiale per club battendo in finale con un netto 3 – 0 il Psg.

“Congratulazioni Enzo“, si legge in una storia Instagram del Palermo. Enzo Maresca ha vestito la maglia del Palermo per due stagioni, dal 2013 al 2015, contribuendo in modo significativo alla promozione in Serie A nella stagione 2013/14.

Maresca portò esperienza e qualità al centrocampo, collezionando in totale 47 presenze ufficiali e 2 gol e rimanendo nel cuore dei tifosi. Il suo contributo, soprattutto in Serie B, fu molto importante.





