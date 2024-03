Frode fiscale, chiesti 4 anni e 9 mesi di carcere per Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti è accusato di frode fiscale in Spagna. I pubblici ministeri sostengono che l’allenatore del Real Madrid avrebbe utilizzato società di comodo per nascondere parte delle sue entrate durante il suo primo periodo al club, dieci anni fa. La richiesta è di 4 anni e 9 mesi di carcere.

L’accusa sostiene che Ancelotti ha frodato un milione di euro nel 2014 e nel 2015. La Procura sostiene che in quel periodo l’allenatore dichiarò solo i redditi percepiti dal Real Madrid e non i redditi derivanti dai diritti d’immagine. Lo hanno accusato di aver creato un sistema ‘confuso’ di società di comodo per nascondere i suoi guadagni extra.

