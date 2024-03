Palermo, invasione di campo dopo la gara col Como: Daspo per tre tifosi

Scatta il Daspo per tre tifosi del Palermo che hanno invaso il campo dopo la sfida vinta dai rosa contro il Como. Il questore ha disposto i provvedimenti nei confronti di tre persone, di cui due minorenni, che avevano raggiunto il rettangolo di gioco per festeggiare con i giocatori.

L’episodio risale allo scorso 17 febbraio, in occasione di Palermo – Como, che si è giocata al “Renzo Barbera”. I tre erano stati bloccati dagli stewards e dagli agenti, sono stati denunciati per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. La misura di prevenzione interdittiva vieta per un anno l’accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale per tutte le manifestazioni calcistiche.

