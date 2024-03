Lecco – Palermo, arbitra Pezzuto: nessuna vittoria per i rosa nei precedenti

È Ivano Pezzuto della sezione di Lecce l’arbitro designato per Lecco – Palermo, gara in programma domenica 10 marzo alle ore 16.15. Nessun precedente in stagione con entrambe le squadre, ma il direttore di gara ha già incrociato quattro volte i rosanero nella sua carriera.

Pezzuto ha arbitrato il Palermo in quattro occasioni: nella stagione 2015/15, col Sassuolo, gara terminata 0 – 0 (debutto in Serie A per l’arbitro); nel 2017/18, in B col Cesena, partita finita 0 – 0; nel campionato 2018/19, sempre in B, Palermo – Venezia finita 1 – 1; nella scorsa stagione, Pisa – Palermo terminata 1 – 1. I rosa vanno quindi a caccia della prima vittoria col ‘fischietto’ di Lecce, anche se sono ancora imbattuti.

Il primo assistente designato è Trinchieri, il secondo è Belsanti. Come quarto uomo è stato scelto Cerbasi, mentre al Var c’è Maurizio Mariani, che pochi giorni fa ha arbitrato Napoli – Juventus. L’Avar è Gianpiero Miele.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

PEZZUTO

TRINCHIERI – BELSANTI

IV: CERBASI

VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

