Amian, braccio di ferro tra Palermo e Bologna: Bigon c’è, i rossoblu non rilanciano

Prosegue incessantemente il mercato del Palermo che, dopo l’arrivo di Ranocchia (si attende solo l’ufficialità), cercherà altri correttivi per il campionato. Uno dei ruoli in cui bisognerà agire è quello di terzino destro e in tal senso ci potrebbero essere notizie riguardanti il braccio di ferro per Amian dello Spezia.

Sul giocatore, ci sarebbero anche i cugini del Girona e il Bologna che da tempo segue in parallelo col club rosa il difensore. La valutazione di 4 milioni di euro, però, spaventa i felsinei che hanno ottenuto il sì del calciatore ma non intendono rilanciare la loro offerta.

“Questo fa pensare che quelli del Bologna stiano trovando ancora una volta sulla loro strada Riccardo Bigon. Che, almeno a sentire alcune indiscrezioni provenienti da La Spezia, sarebbe disposto a far sottoscrivere un lungo e oneroso contratto ad Amian”, si legge sul Corriere dello Sport.