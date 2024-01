GdS – “Palermo, Soleri e Valente in bilico. La pista Caso si scalda”

Qualche guaio di mercato per il Palermo che fatica a trovare la pedina giusta per l’attacco. Prima sarebbe necessario cedere visto che in organico ci sono ben sette attaccanti, ma il Giornale di Sicilia parla di trattative ferme e addirittura “in bilico” per quanto riguarda Valente e Soleri.

Per il primo ci sarebbero Avellino e Cesena, ma l’esterno preferirebbe rimanere in Sicilia e non scendere di categoria; per il secondo mezza B e, tra le tante, lo Spezia che potrebbe essere la chiave per arrivare ad Amian (qui il dettaglio).

Sul taccuino c’è sempre il nome di Caso e l’interesse del Palermo è concreto, ma bisogna battere la concorrenza della Cremonese che al momento appare avanti. Le altre opzioni sono Henry del Verona o Loizos Loizou dell’Omonia Nicosia: su quest’ultimo anche la Reggiana.