Calciomercato Palermo, nuova pista per l’attacco: piace Loizos Loizou

Nuova pista per l’attacco del Palermo. La ‘rete’ del City Group tiene d’occhio tantissimi giocatori in tutto il mondo e uno di questi è Loizos Loizou, esterno offensivo di piede mancino classe 2003, quindi under, attualmente all’Omonia Nicosia.

Il Palermo avrebbe chiesto informazioni, al momento c’è solo un interessamento per Loizou, che però piace per le sue caratteristiche. Il cipriota, infatti, è un esterno offensivo che di solito gioca a destra ma è mancino, bravo nel dribbling e nel tiro. Ha mostrato interesse per il giocatore anche la Reggiana e in Inghilterra il Plymouth Argyle.

Loizou in stagione ha giocato 22 partite, segnando 6 gol e mettendo a referto anche tre assist. Si tratterebbe di un altro investimento per il futuro, sulla scia dei recenti acquisti in casa Palermo.

