Pioli ti saluto, l’addio è definitivo | Ufficiale Milan: c’è il comunicato

Il calciatore ha lasciato definitivamente il club rossonero con cui non aveva avuto troppa fortuna. Ecco in quale club proseguirà la sua carriera

Il calciomercato invernale è entrato nella sua fase più calda e in attesa dei colpi finale, le squadre stanno provando a rafforzarsi senza grossi esborsi economici. Il Milan ad esempio concluse le operazioni Gabbia e Terracciano in questa fase si sta concentrando sulle uscite. D’altronde servono anche quelle per far quadrare il bilancio.

Nulla di eclatante chiaramente, anche in questo caso si fa leva su qualche esubero che può diventare una buona moneta di scambio. Alla corte di Pioli sono stati diversi i calciatori che quest’estate hanno lasciato Milanello perché non rientravano più nei piani della società che ha praticamente rivoluzionato la rosa.

Al loro posto sono arrivati tanti giovani insieme a qualche calciatore in cerca di riscatto. Questa è stata la formula del nuovo corso milanista che al momento sta dando già dei risultati. Ad oggi il Milan è saldamente al terzo posto e non sembra avviato senza problemi ad una conferma di un posto in Champions League.

Come detto però fare cassa è importante e proprio in questi giorni è arrivata una notizia piuttosto importante sotto questo punto di vista. Andiamo a scoprire di cosa si tratta nello specifico e in che modo la compagine lombarda ha tratto beneficio dall’affare.

Il giocatore è stato riscatto: il comunicato ufficiale

In pratica il Genoa ha riscattato Junior Messias. Il brasiliano infatti ha totalizzato il numero di presenze utili per il riscatto pattuite dai due club la scorsa estate. Tutto ciò nonostante i diversi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco. Con il gettone collezionato contro il Torino è arrivato a quota nove e spera d’ora in poi di poter dare un maggiore apporto.

Le partite da titolare sono appena cinque, ma all’esordio avvenuto a settembre contro la Roma ha dato subito il suo contributo con un gran gol nel 4-1 finale. La conclusione dell’operazione porta il Milan ad incassare 3 milioni di euro, che può essere sempre utile per le finanze societarie.

Le statistiche di Messias al Milan

L’avventura di Messias al Milan nonostante lo scudetto conquistato nel 2022 non è stata propriamente esaltante. Spesso relegato al ruolo di riserva non ha mai realmente incantato. Tra le sue notti di gloria va annoverata quella di Madrid in Champions League, quando con un suo gol all’Atletico permise ai lombardi di espugnare il Wanda Metropolitano.

In totale in due stagioni ha totalizzato 68 presenze tra campionato e coppe varie mettendo a segno 12 reti. Nemmeno male come bottino, ma per imporsi nella tana del Diavolo servono tutta una serie di fattori, che per quanto riguarda Messias non si sono concatenati nella giusta maniera.