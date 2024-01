Tuttosport – “Calciomercato Palermo, chiesto Oukhadda al Modena”

Il Palermo valuta diverse opzioni per la difesa. Per Kelvin Amian, infatti, c’è una situazione di stallo, quindi i rosanero si stanno guardando attorno e secondo Tuttosport avrebbero chiesto al Modena il terzino destro Shady Oukhadda.

Una delle priorità del Palermo è quella di rinforzare la difesa con un esterno destro. La società rosanero ha sondato diversi profili ma alcuni non hanno convinto appieno e la trattativa per Amian, il preferito, si è complicata dopo l’inserimento del Bologna. Oukhadda, quindi, sarebbe un’alternativa importante considerando che è uno dei titolari del Modena.

Oukhadda ha giocato 18 partite in stagione, di cui 14 da titolare. Il difensore classe 1999 può giocare sia in una difesa a quattro che come esterno largo a cinque.

