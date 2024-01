“Avrei molto da dire”: Leao, che saluto amaro | Addio per sempre ai rossoneri

Nonostante la vittoria contro la Roma, la situazione in casa Milan non è delle migliori. Il saluto del top player è pesante da digerire.

Dopo alcune partite in sordina, il Milan di Stefano Pioli può tornare a sorridere e ad esultare soprattutto dopo la vittoria in casa contro la Roma per 3-1. Le reti decisive sono state segnate dal centrocampista Adli, dal bomber francese Giroud e dal terzino connazionale Theo Hernández.

All’appello dei marcatori manca il portoghese Rafael Leão. Nonostante sia un calciatore dal talento straordinario, sembra proprio che in questa stagione calcistica stia riscontrando più difficoltà del solito.

La sua vena realizzativa sicuramente non la si può comparare a quella delle due passate stagioni. Infatti sembrava essere più dirompente e decisivo anche nelle partite più difficili. In questo campionato, però, va detto che i rossoneri stanno venendo fuori man mano. I problemi sono principalmente legati ad un’infermeria che stenta a svuotarsi.

Basti pensare che il momento più critico per il Milan è stato proprio nella partita vinta in casa contro la Fiorentina. In quel caso, Stefano Pioli è stato costretto a convocare dalla Primavera il quindicenne Francesco Camarda in quanto l’attacco poteva contare solo sul serbo Luka Jović.

Possibile cessione futura

Gli infortuni e le squalifiche hanno compromesso la prima parte di stagione della squadra di Pioli. La vittoria contro i giallorossi, sembra però aver ridato grande fiducia. La squadra e la tifoseria sono ancora rammaricati per essere stati eliminati nella fase gironi di Champions League.

C’è chi però ipotizza che Raffaele Leão, non stia passando il momento migliore con i rossoneri soprattutto perché potrebbero esserci insistenti voci di mercato che potrebbero vederlo lontano dalla Lombardia sin dalla prossima estate.

Krunic saluta e ringrazia tutti

Al momento, però, si parla solo di voci in quanto di concreto non è arrivato nulla al presidente Gerry Cardinale. Proprio quest’ultimo, nella scorsa sessione di mercato si è reso protagonista con ben dieci acquisti di grande livello come quelli di Pulisic e Loftus-Cheek.

In realtà, però, per alimentare il sogno Scudetto e soprattutto qualificarsi per la prossima Champions League, sono stati già compiuti altri due colpi in entrata ovvero Filippo Terracciano dal Verona ed è tornato al Milan dopo il prestito al Villareal, il difensore Matteo Gabbia. C’è da dire che sul fronte cessioni, c’è chi ha già salutato tutti su Instagram ed è il centrocampista bosniaco Krunic: “Dopo 4 anni e mezzo probabilmente avrei molto da dire, ma mi fermo ai ringraziamenti.”