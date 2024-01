Gazzetta – “Il Palermo la settimana prossima darà l’assalto a Defrel”

Il nome di Gregoire Defrel era già circolato nell’ambiente rosanero nei giorni scorsi, ma adesso il Palermo sembrerebbe pronto a fare la sua mossa. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Il Palermo oggi firma con Ranocchia (Empoli, via Juve) e la settimana prossima darà l’assalto a Defrel (Sassuolo)”, si legge sul quotidiano. Si parla anche dell’alternativa che potrebbe essere Henry del Verona (qui il dettaglio).

Il Modena, invece, avrebbe fatto un’offerta per Soleri: si tratterebbe di 800mila euro, ma i rosanero preferirebbero usare il calciatore come contropartita per Amian dello Spezia, così da aprire uno spiraglio di cessione.