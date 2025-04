Serie C, Arezzo – Lucchese: dove vederla in diretta tv e streaming

L’Arezzo affronta la Lucchese in una sfida valida per la 37a giornata del girone B di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 15 di oggi, lunedì 21 aprile. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

AREZZO – LUCCHESE IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 259. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go. Il campionato di Serie C si potrà seguire su Sky Sport (1143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione) tra Regular Season, Playoff, Coppa Italia e la Supercoppa.