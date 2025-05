Playoff Serie C, Arezzo – Vis Pesaro: dove vederla in diretta tv e streaming

Arezzo e Vis Pesaro si sfidano nel secondo turno dei playoff di Serie C 2024/2025. Tra i protagonisti c’è Emiliano Pattarello, autore di 18 gol in campionato e decisivo anche nel primo turno contro il Gubbio. L’Arezzo ha mostrato un’identità chiara: gioca per vincere, anche quando ha dalla sua due risultati su tre. Con un quinto posto a 64 punti, arriva all’appuntamento con fiducia e continuità, pronto a sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento in classifica.

La Vis Pesaro, sesta con 58 punti, è avversaria da non sottovalutare. Nei due confronti stagionali, l’Arezzo non ha mai segnato: all’andata subì un netto 3 – 0, al ritorno finì 0 – 0. E proprio un pareggio basterebbe ora agli amaranto per passare il turno. Ma la squadra marchigiana ha già dimostrato di saper limitare avversari più quotati, grazie a un’organizzazione solida e un gioco che sa mettere in difficoltà anche le formazioni più strutturate. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

AREZZO – VIS PESARO IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOFF SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 255. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.