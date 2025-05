Playoff Serie C, Pescara – Pianese: dove vederla in diretta tv e streaming

Pescara – Pianese è una delle sfide più interessanti del secondo turno dei playoff di Serie C 2024/2025. Sin dal primo giorno, l’obiettivo dichiarato di Silvio Baldini è stato riportare il Pescara in Serie B. Dopo un girone d’andata brillante, la promozione diretta sembrava alla portata, ma il percorso attraverso i playoff non viene vissuto come un fallimento, bensì come una nuova occasione. Gli abruzzesi hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli e vogliono rilanciare le ambizioni, forti di una rosa attrezzata e di precedenti vittorie pesanti.

Dall’altra parte, la Pianese è la sorpresa della stagione. Alla prima partecipazione in Serie C, ha chiuso all’ottavo posto con un calcio propositivo e risultati di rilievo, incluso un successo sul Pescara nell’ultimo confronto diretto. La squadra di Formisano ha già superato il primo turno battendo il Pineto grazie a un gol decisivo di Federico Marchesi, uomo chiave e simbolo di una squadra che, quando lui va a segno, non sbaglia mai. Un duello tra ambizioni di riscatto e voglia di stupire, in una gara da non sottovalutare. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

PESCARA – PIANESE IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOFF SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 253. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.