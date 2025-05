Playoff Serie C, Renate – Giana Erminio: dove vederla in diretta tv e streaming

Separate da poco più di 30 chilometri, Renate e Giana Erminio si affrontano nel secondo turno dei playoff del girone A di Serie C, riportando in scena un derby lombardo ricco di significati. Dopo il testa a testa in regular season, chiuso con il Renate avanti in classifica, entrambe le squadre cercano il riscatto dalle recenti delusioni nei playoff: i nerazzurri dopo l’eliminazione nel 2022 contro la Pro Sesto, la Giana dopo il pari beffa con la Triestina che li estromise lo scorso maggio.

Il match in programma a Meda è più di una semplice sfida provinciale: rappresenta l’essenza del calcio autentico, lontano dai riflettori della Serie A ma capace di trasmettere passione e orgoglio. Le due società hanno costruito con programmazione e idee un percorso solido, puntando su profili funzionali ai progetti tecnici. Ora, con una nuova chance davanti, Renate e Giana vogliono continuare a stupire e inseguire il sogno della fase nazionale. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

RENATE – GIANA ERMINIO IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / PLAYOFF SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 256. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.