Playoff Serie C, Albinoleffe – Atalanta U23: dove vederla in diretta tv e streaming

Archiviato il primo turno dei playoff di Serie C, è tempo di guardare alla seconda tappa della corsa verso la promozione. Tra le squadre capaci di ribaltare il pronostico spicca l’Atalanta Under 23, che ha superato il Trento per 2 – 1 in trasferta, conquistando l’accesso al secondo turno. La formazione guidata da Francesco Modesto ha mostrato carattere e qualità, con Vlahovic e compagni pronti a proseguire il cammino con entusiasmo e ambizione.

Il prossimo ostacolo sarà l’Albinoleffe di Giovanni Lopez, che fa il suo esordio nella fase a eliminazione diretta grazie al quarto posto nel girone A. Il match, che si disputerà a Zanica, avrà i contorni di un vero e proprio derby bergamasco, ricco di significato e di sfide tattiche interessanti. Sarà un confronto tra due filosofie calcistiche accomunate dalle radici territoriali ma distinte per esperienza e prospettive: da un lato la freschezza dell’Atalanta U23, dall’altro la solidità dell’Albinoleffe. Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

ALBINOLEFFE – ATALANTA U23 IN TV E STREAMING LIVE: NIENTE DIRETTA IN CHIARO, CANALE, ORARIO / SERIE C

La gara sarà in diretta tv e streaming su Sky Sport: canale 254. La partita sarà visibile in streaming su Now e su Sky Go.