Crotone – Juventus Next Gen, c’è la diretta gratis in streaming: dove vederla in tv, canale, orario / Playoff Serie C

Crotone – Juventus Next Gen è uno dei match più attesi del secondo turno playoff di Serie C 2024/2025. I calabresi, guidati da Emilio Longo, si presentano con il miglior attacco del girone C: ben 62 gol segnati in 34 partite, una media di quasi due a partita. Il protagonista è Tumminello con 17 reti, affiancato da Gomez (13), Oviszach (9), Murano (8) e Silva (5), in una stagione offensivamente esplosiva. Forte del quinto posto in classifica, il Crotone ha il vantaggio del pareggio per accedere al turno successivo.

La Juventus Next Gen, reduce da un travolgente 5 – 1 in casa del Benevento, è la mina vagante dei playoff. Per passare il turno, i bianconeri di Massimo Brambilla devono obbligatoriamente vincere anche a Crotone. Il tecnico recupera Citi e Gil in difesa, mentre in attacco si affida alla forma smagliante di Simone Guerra, autore di una doppietta a Benevento. Pietrelli e Cudrig completano un reparto offensivo in grande condizione, con lo stesso Pietrelli nel mirino della prima squadra in vista del Mondiale per Club di giugno.

Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.





CROTONE – JUVENTUS NEXT GEN IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / PLAYOFF SERIE C

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, canale 251, e su Sky Sport Arena, canale 204. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv, ma anche gratis su RaiPlay. La partita si potrà poi recuperare in differita su Rai Sport, canale 58 del digitale terreste, alle ore 22.50.