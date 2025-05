Catania – Potenza, c’è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Playoff Serie C

Catania e Potenza tornano a sfidarsi nel secondo turno del girone dei playoff di Serie C 2024/2025, a distanza di pochi giorni dall’ultimo incrocio in campionato. Le due squadre, infatti, si sono affrontate appena dieci giorni fa allo stadio “Viviani” nell’ultima giornata della stagione regolare, con il Catania uscito vincitore per 2 – 1 grazie a un colpo di testa in extremis di Roberto Inglese.

Quel match ha fatto da preludio al confronto di playoff, mettendo in palio un quinto posto cruciale per la griglia post-season. I siciliani l’hanno conquistato con determinazione, mentre il Potenza ha chiuso settimo, una posizione che adesso pesa in maniera significativa alla luce del regolamento della fase a eliminazione.

Calcio d’inizio alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 maggio. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Per l’occasione c’è la diretta in chiaro.





CATANIA – POTENZA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO / SERIE C

Il match sarà trasmesso in chiaro da Teleregione, sul canale 77 del digitale terrestre e sarà visibile solo in Puglia e Basilicata. La partita sarà visibile inoltre in diretta tv su Sky Sport, canale 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.