Siracusa, il presidente Ricci punta in alto: “Voglio la Serie B in 5 anni”

Alessandro Ricci, presidente del Siracusa, ha raccontato al Corriere dello Sport le emozioni legate alla promozione in Serie C. Un traguardo che, come ha sottolineato, non è frutto del caso ma di una visione chiara e ben strutturata.

“La promozione non è stato un sogno, ma un progetto – ha spiegato Ricci -. Un sogno lo accarezzi, lo affidi al destino. Noi invece abbiamo lavorato con determinazione per centrare l’obiettivo. Ora vogliamo scrivere la storia: puntiamo alla Serie B entro i prossimi cinque anni, passo dopo passo, con programmazione ed equilibrio”.

Il presidente ha poi elogiato il tecnico azzurro: “Turati è un genio. Gli ho chiesto di farci divertire e lui ha messo in scena uno spettacolo. Non me lo lascio certo scappare. La squadra sarà sicuramente all’altezza della nuova categoria”.





Guardando al futuro, Ricci ha svelato anche i prossimi obiettivi societari: “Abbiamo già una squadra femminile e stiamo lavorando per costruire un vivaio di primo livello. L’obiettivo è realizzare un grande centro sportivo per l’academy, ispirandoci al modello Atalanta. Presto attiveremo anche un settore scouting altamente qualificato”.

LEGGI ANCHE

PALERMO? NO. LA FESTA E’ SULLE DOLOMITI