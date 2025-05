Catania – Potenza, playoff Serie C: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio / Secondo turno girone

Catania e Potenza si affrontano nel secondo turno del girone dei playoff di Serie C 2024/2025, e lo fanno a pochi giorni dall’ultimo confronto diretto in campionato. Solo dieci giorni fa, infatti, le due squadre si sono sfidate al “Viviani” nell’ultima giornata di regular season, con il Catania vittorioso per 2 – 1 grazie a un colpo di testa decisivo di Roberto Inglese nel finale.

Quella partita ha rappresentato una sorta di antipasto di ciò che vedremo: entrambe cercavano il quinto posto, ma solo i rossazzurri l’hanno ottenuto. Il Potenza, invece, ha dovuto accontentarsi del settimo posto in classifica, piazzamento che ora pesa eccome nel regolamento playoff.

Due stagioni diverse, ma stesso obiettivo

Se da un lato il Catania era partito in estate con ambizioni di promozione diretta, ritrovandosi invece a rincorrere tra alti e bassi sotto la guida di Mimmo Toscano, dall’altro il Potenza di De Giorgio ha superato ogni aspettativa, arrivando a sfiorare la vetta a gennaio dopo una stagione 2022/23 salvata ai playout.





La delusione dei siciliani e l’orgoglio dei lucani si incrociano in una partita da dentro o fuori, in cui il regolamento della Lega Pro gioca un ruolo fondamentale.

Cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento del secondo turno playoff Serie C

Il regolamento del secondo turno dei playoff di girone della Serie C 2024/2025 prevede regole precise in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. Ecco cosa dice:

Non si disputano tempi supplementari né calci di rigore.

In caso di pareggio, si qualifica la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Nel caso specifico:

Il Catania , quinto in classifica , ha il vantaggio del miglior piazzamento.

Il Potenza, settimo, deve vincere entro i 90 minuti per accedere al turno successivo.

Questo significa che un eventuale pareggio premierebbe il Catania, senza ulteriori fasi di gioco.

Quando si gioca e cosa c’è in palio

La gara si disputa in gara secca, sul campo della squadra meglio piazzata, ovvero il Catania. Il match rappresenta un passaggio cruciale verso la fase nazionale dei playoff, che porta poi alla promozione in Serie B.

Per entrambe le squadre, è la partita dell’anno: per il Catania è la conferma di voler tornare ai piani alti del calcio italiano, per il Potenza è la ciliegina su una stagione sorprendente.