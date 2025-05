Biasci: “Playoff? Il Palermo non è da sottovalutare nonostante le difficoltà”

Tommaso Biasci, centravanti del Catanzaro, ha parlato a LaCTV del finale di stagione e delle prospettive in vista dei playoff. Tra le squadre più temute, l’attaccante giallorosso ha citato il Palermo, nonostante un campionato al di sotto delle aspettative.

«Playoff? Prima di tutto dobbiamo conquistarli. Il Palermo, nonostante le difficoltà, resta una squadra da non sottovalutare. La Juve Stabia gioca bene ed è ben organizzata, mentre Cremonese e Spezia sono quelle che preferirei evitare».

Grazie al pareggio contro la Sampdoria nell’ultima giornata, il Catanzaro ha superato il Palermo in classifica, tornando al sesto posto con un punto di vantaggio. Nel prossimo turno di campionato, valido per la 38a giornata, la formazione di Caserta affronterà in trasferta la capolista Sassuolo, già promossa in Serie A.





