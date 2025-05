Playoff Serie C, secondo turno di girone: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio

I playoff di Serie C 2024/2025 proseguono con il secondo turno del girone, una fase decisiva che si gioca mercoledì 7 maggio in gara secca. In palio c’è l’accesso alla fase nazionale, e ogni dettaglio può fare la differenza. In questo articolo ti spieghiamo come funziona il secondo turno dei playoff, cosa dice il regolamento in caso di pareggio e quali sono tutte le partite in programma girone per girone.

Regolamento secondo turno playoff Serie C

Il secondo turno del girone si disputa in partita unica, senza andata e ritorno. La squadra meglio classificata in regular season gioca in casa e passa il turno anche in caso di pareggio al termine dei 90 minuti. Non sono previsti tempi supplementari né rigori. Questo significa che il piazzamento in campionato assume un peso fondamentale già da questa fase.

In sintesi:





Gara secca, si gioca in casa della squadra meglio classificata.

In caso di pareggio dopo i 90 minuti, passa la squadra di casa .

Nessun supplementare, nessun rigore.

Partite secondo turno playoff Serie C

Ecco l’elenco completo dei match in programma mercoledì 7 maggio 2025, divisi per girone (tutte le gare si giocano alle ore 20):

Girone A

Atalanta U23 – Albinoleffe

Renate – Giana Erminio

Girone B

Pescara – Pianese

Arezzo – Vis Pesaro

Girone C

Crotone – Juventus Next Gen

Catania – Potenza