La Curva Nord: “Chi ha fallito deve andare via. Gardini ha le colpe più grosse”

Il messaggio lanciato dalla Curva Nord attraverso i propri canali social è chiaro e inequivocabile: la misura è colma. I tifosi organizzati esprimono tutta la loro amarezza per una stagione vissuta ben al di sotto delle aspettative. In un comunicato congiunto tra CN12 e CNI, i gruppi ultras puntano il dito contro la squadra, colpevole di prestazioni giudicate indecorose sul piano del carattere, del gioco e della determinazione.

La delusione è profonda: “Non sono accettabili certe prove per una squadra che ambisce ai playoff”, si legge. I tifosi rivendicano il sostegno costante offerto durante tutta la stagione, sottolineando di aver cercato in ogni modo di spronare i giocatori, ma ammettono amaramente che, anche quest’anno, servirà un miracolo per salvare quanto resta. Il sentimento di frustrazione cresce davanti all’ennesima occasione sprecata.

Non mancano le critiche all’intera gestione societaria. L’attacco si allarga a panchina e dirigenza, con l’amministratore delegato Gardini ritenuto il principale responsabile degli ultimi tre anni, definiti “buttati via” dal punto di vista dei risultati sportivi. La curva invoca il ritorno di passione, ambizione e orgoglio, qualità che – secondo loro – si sono perse dai tempi dell’esperienza con Baldini.





Il comunicato si chiude con un messaggio durissimo: “Non così. Non si può combattere così”. I tifosi accusano squadra, allenatore e società di aver spento quell’entusiasmo che la Curva ha provato a tenere in vita con tutte le forze. E chiedono che chi ha fallito faccia un passo indietro. Per loro, il tempo delle attese è finito.

LEGGI ANCHE

PALERMO, UN TEMPO E POI IL VUOTO