Repubblica – “Al Barbera torna Lucioni, mister promozione che in rosa ha fallito”

Fabio Lucioni è arrivato a Palermo due stagioni fa con la reputazione di “mister promozioni”, avendo vinto quattro campionati e ricoprendo un ruolo da leader. Tuttavia, la sua esperienza in rosanero si è conclusa a novembre con la rescissione del contratto e un rapporto mai completamente consolidato con i tifosi.

Questa l’analisi di Repubblica sull’ex difensore rosa che sarà prossimo avversario in campionato. La sua seconda stagione con il Palermo è durata solo 18 minuti, giocati in Coppa Italia contro il Napoli nella sconfitta per 5-0. Ora è un punto di riferimento nello spogliatoio del Frosinone, che venerdì sera affronterà il Palermo al Barbera per una partita decisiva.

Nel suo primo campionato a Palermo, aveva rapidamente assunto il comando della difesa e dello spogliatoio, dove era considerato un capitano senza fascia. Sotto la guida di Eugenio Corini, ha giocato titolare fisso con 18 presenze consecutive complete, comprese quelle in Coppa Italia, prima di fermarsi per un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori tre mesi. Al rientro è tornato titolare per tutte le partite successive fino ai playoff, totalizzando altre 9 presenze intere.





All’inizio della stagione successiva si era espresso come leader in conferenza. Tuttavia, un infortunio al bacino durante il ritiro – una lesione del labbro acetabolare sinistro – lo ha tenuto fuori fino alla partita contro il Napoli a fine settembre, quando il problema si è ripresentato compromettendo definitivamente la sua esperienza a Palermo. Ora tornerà da avversario, sperando di far male alla sua ex squadra.