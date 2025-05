CorSport – “Palermo soffre. E si aggrappa a Pohjanpalo”

Nelle prossime due partite in programma al “Barbera” contro Frosinone e Carrarese, decisive per la qualificazione del Palermo ai playoff, il Palermo punta sul ritorno al gol di Pohjanpalo. Dopo aver segnato 9 reti in 9 partite giocate, l’ex Venezia non ha trovato la rete nelle ultime tre giornate.

È la prima volta che ciò accade da quando è arrivato a Palermo, motivo per cui l’attaccante è determinato a riprendere il suo percorso perché la squadra, che numeri alla mano dipende molto dal suo rendimento complessivo.

A Cesena, anche Pohjanpalo non ha raggiunto una prestazione sufficiente, ha commesso errori sia in zona gol sia nella lettura di alcune situazioni di gioco. Questo calo solleva il timore che la spirale negativa che ha coinvolto la squadra nelle ultime due gare possa influenzare anche lui.





Lo riporta il Corriere dello Sport che spera nel rapido recupero del vero Pohjanpalo: l’attaccante capace di fare la differenza anche con i rosanero (9 gol e 3 assist) e che conosce cosa serve per vincere nei playoff avendo vissuto questa esperienza nella scorsa stagione a Venezia.