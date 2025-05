Palermo, Ceccaroni resta ai box. Pohjanpalo e Brunori in cerca di gol

Pietro Ceccaroni verso la permanenza ai box nel prossimo incontro con il Frosinone. Il difensore del Palermo con molta probabilità non parteciperà all’incontro e Dionisi dovrà quindi organizzare la retroguardia.

Al suo posto va verso la riconferma Nikolaou. Ceccaroni si era infortunato nella gara casalinga dell’1 maggio col Sudtirol dove si fermò per un trauma distorsivo alla spalla. Lo riporta il Giornale di Sicilia che si sofferma anche sulla vendita dei ticket definita “senza sussulti” e sul duo Brunori-Pohjanpalo.

Quando i due non segnano sono dolori. Il finlandese, dopo un inizio martellante, non è riuscito ad andare in gol negli ultimi 270 minuti di gioco, complice il poco aiuto della squadra. Il capitano, invece, non segna da cinque partite, ma ha servito un assist vitale per la rete di Segre a Catanzaro. Ora serve invertire la rotta.