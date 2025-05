Torna in campo il Catania per i sedicesimi dei playoff si Serie C. I rossazzurri ospitano il Potenza dopo aver battuto il Giugliano per 3-2 grazie alle reti di Inglese (doppietta) e Ierardi.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 7 maggio 2025

Albinoleffe – Atalanta U23: ore 20.00





Arezzo – Vis Pesaro: ore 20.00

Catania – Potenza: ore 20.00

Crotone – Juventus U23: ore 20.00

Pescara – Pianese: ore 20.00

Renate – Giana Erminio: ore 20.00

