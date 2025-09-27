Athletic Palermo, arriva l’Acireale. Ferraro: “Possiamo fare meglio” ​​

Terza partita in una settimana per l’Athletic Palermo, che domenica alle 16 al Velodromo “Paolo Borsellino” ospiterà l’Acireale nel match valido per la quinta giornata del girone I di Serie D. I nerorosa arrivano all’appuntamento dopo un ciclo intenso, con cinque gare disputate nel solo mese di settembre.

L’avversario sarà un’Acireale in difficoltà, penultima con un solo punto, ma guai a sottovalutare la squadra granata. Emanuele Ferraro è stato chiaro: “Se qualcuno pensa che sia una partita facile non ha capito nulla di questo campionato. L’Acireale è organizzato, con qualità fisiche e tecniche in tutti i reparti. Vivono un momento complicato, ma meritano rispetto per organico e struttura tecnica“.

Ferraro: “Possiamo crescere”

Il cammino dell’Athletic è fin qui incoraggiante: una vittoria, tre pareggi e nessuna sconfitta. Mercoledì, però, contro l’Igea Virtus i nerorosa hanno sprecato un doppio vantaggio nei minuti finali. Ferraro ha colto l’episodio come lezione di maturità: “Per 80 minuti siamo stati padroni del campo, poi ci siamo distratti e non abbiamo chiuso la partita. Serve attenzione fino al fischio finale, perché mentalmente ci sono due partite da gestire dentro la stessa gara”.







Il tecnico ha comunque promosso l’atteggiamento della squadra: “Il bilancio è positivo, ma possiamo fare tanto meglio. Siamo sulla strada giusta”.

Convocati

Sono 23 i calciatori a disposizione di Ferraro. Out per squalifica Faccetti, mentre torna Bustos in attacco. Prima convocazione in Serie D per il giovane Gabriele Palumbo.

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Concialdi, Lores Varela, Maurino, Rampulla, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli