Cesena – Palermo, la diretta testuale del match / LIVE
Scontro al vertice. Il Palermo sfida il Cesena, allenato dall’ex Mignani, in una gara tra due squadre che hanno collezionato dieci punti in quattro partite. A partire dalle ore 15, la diretta testuale del match su Stadionews.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 15)
CESENA (3-5-2): 33 Klinsmann; 15 Ciofi (C), 19 Zaro, 24 Mangraviti; 11 Ciervo, 70 Francesconi, 4 Castagnetti, 14 Berti, 17 Adamo; 7 Blesa, 9 Shpendi.
A disposizione: 1 Siano, 40 Ferretti, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 13 Celia, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 25 Bisoli, 26 Piacentini, 29 Diao, 32 Olivieri.
Allenatore: Mignani.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 27 Pierozzi, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 11 Gyasi, 8 Segre (C), 6 Gomes, 3 Augello; 5 Palumbo, 21 Le Douaron; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 30 Avella, 77 Pizzuto, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Davide Massa (Imperia).
Primo assistente: Alessandro Lo Cicero (Brescia).
Secondo assistente: Marco Belsanti (Bari).
Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop (Treviglio).
VAR: Fabio Maresca (Napoli).
AVAR: Lorenzo Maggioni (Lecco).