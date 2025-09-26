Serie B, 5a giornata: si parte con Catanzaro - Juve Stabia ​​

Serie B, 5a giornata: si parte con Catanzaro – Juve Stabia

Redazione 26/09/2025 10:58

La 5a giornata di Serie B si apre con Catanzaro – Juve Stabia, poi sabato tocca al Palermo sul campo del Cesena. Occhio a Bari – Sampdoria, scontro delicato tra due squadre in difficoltà. Domenica tocca al Modena, che affronta il Pescara. Empoli – Carrarese chiude il programma.

LE PARTITE

Venerdì 26 settembre 

Catanzaro – Juve Stabia: ore 20.30



Sabato 27 settembre 

Avellino – Entella: ore 15

Cesena – Palermo: ore 15

Mantova – Frosinone: ore 15

Südtirol – Reggiana: ore 15

Venezia – Spezia: ore 15

Monza – Padova: ore 17.15

Bari – Sampdoria: ore 19.30

Domenica 28 settembre 

Modena – Pescara: ore 17.15

Empoli – Carrarese: ore 19.30

LA CLASSIFICA

10 Modena, Palermo, Cesena
8 Frosinone
7 Monza, Avellino
6 Juve Stabia
5 Carrarese, Reggiana, Südtirol, Venezia, Entella
4 Pescara, Catanzaro, Padova, Empoli
3 Mantova
2 Spezia
1 Bari
0 Sampdoria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *