Serie B, 5a giornata: si parte con Catanzaro – Juve Stabia
La 5a giornata di Serie B si apre con Catanzaro – Juve Stabia, poi sabato tocca al Palermo sul campo del Cesena. Occhio a Bari – Sampdoria, scontro delicato tra due squadre in difficoltà. Domenica tocca al Modena, che affronta il Pescara. Empoli – Carrarese chiude il programma.
LE PARTITE
Venerdì 26 settembre
Catanzaro – Juve Stabia: ore 20.30
Sabato 27 settembre
Avellino – Entella: ore 15
Cesena – Palermo: ore 15
Mantova – Frosinone: ore 15
Südtirol – Reggiana: ore 15
Venezia – Spezia: ore 15
Monza – Padova: ore 17.15
Bari – Sampdoria: ore 19.30
Domenica 28 settembre
Modena – Pescara: ore 17.15
Empoli – Carrarese: ore 19.30
LA CLASSIFICA
10 Modena, Palermo, Cesena
8 Frosinone
7 Monza, Avellino
6 Juve Stabia
5 Carrarese, Reggiana, Südtirol, Venezia, Entella
4 Pescara, Catanzaro, Padova, Empoli
3 Mantova
2 Spezia
1 Bari
0 Sampdoria