“Mi manda Monastra”, oggi puntata extra alle 19.30 sul sito e sulla pagina Facebook di Stadionews

Puntata straordinaria oggi di “Mi manda Monastra”, l’ormai popolare trasmissione del direttore di Stadionews Guido Monastra, con Roberto Parisi, in onda a partire dalle 19.30 sulla pagina Facebook e sul sito di Stadionews.

“Siamo alla vigilia di un big match – ha detto Monastra – e mi andava di dialogare con i nostri appassionati tifosi sulla gara di Cesena ma anche su quella di Udine, che ha lasciato un sapore amaro per il risultato ma che ha offerto spunti di riflessione e dibattito”. Conosceremo le ultime notizie e soprattutto la probabile formazione del Palermo.

La trasmissione andrà in onda dalla pizzeria La Braciera in Villa di via dei Quartieri e come sempre i tifosi potranno interagire con messaggi e domande. Prevista anche una finestra dedicata all’Athletic Palermo che mercoledì è stata beffata in casa dall’Igea Virtus, ma che resta una delle poche squadre imbattute del campionato.







Domenica la squadra nerorosa giocherà nuovamente in casa, al Velodromo, contro l’Acireale: una vittoria porterebbe i palermitani nelle zone alte della classifica.

