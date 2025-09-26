De Laurentiis: "Felice che Palermo e Catania provino a risalire la china" ​​

Durante l’anteprima del film dedicato al quarto scudetto del Napoli, firmato dal regista Giuseppe Marco Albano, Aurelio De Laurentiis ha preso la parola per ribadire il suo legame con il Sud. Il patron azzurro non ha mancato di sottolineare ancora una volta il suo impegno per difendere l’identità meridionale, al di là dei risultati sportivi: “Noi difendiamo il profondo Sud”.

Palermo e Catania, simboli di rinascita

Non solo Napoli. De Laurentiis ha voluto allargare lo sguardo a tutto il calcio del Sud, citando realtà che stanno provando a rilanciarsi dopo periodi complessi: “Io sarei felicissimo e sono felicissimo che Palermo ad esempio sta cercando di risalire la china, spero che il Catania risalga la china”. Un messaggio che rafforza la centralità del Meridione anche nel panorama calcistico nazionale.

Il numero uno azzurro ha poi ricordato l’importanza degli investimenti dei grandi gruppi internazionali, come quello del City Group, che hanno scelto di puntare su club del Sud Italia: “Vedere che il Sud in qualche modo viene attenzionato anche da gruppi seri è importante”. Parole che suonano come un auspicio: un calcio meridionale più forte significa anche un’Italia calcistica più equilibrata e competitiva.







LEGGI ANCHE

CESENA – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI