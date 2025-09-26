Cesena - Palermo, esodo rosanero: tifosi pronti a riempire il settore ospiti ​​

La sfida di sabato pomeriggio tra Cesena e Palermo si annuncia come uno degli appuntamenti più caldi di questo inizio di stagione, non solo sul campo ma anche sugli spalti. Al “Manuzzi” sono già stati staccati oltre 12.500 biglietti e di questi ben 1.370 appartengono al settore ospiti, dove i rosanero faranno sentire la loro voce. Un vero e proprio esodo che conferma, ancora una volta, l’attaccamento del popolo palermitano alla squadra di Inzaghi.

Divieti e solidarietà tra curve

La prevendita, iniziata il 22 settembre, ha registrato subito un boom con oltre 1.500 biglietti venduti nelle prime ore, di cui quasi la metà per il settore ospiti. Tuttavia, le regole imposte dal Casms hanno complicato la vita a molti sostenitori palermitani: i residenti in Sicilia hanno potuto acquistare tagliandi solo per il settore ospiti e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione. Gli ultras della Curva Nord, tesserati, hanno risposto presenti, mentre quelli della Curva Sud, privi di tessera, dovranno restare a casa.

Un clima particolare si respira anche tra i tifosi di casa. La Curva Mare del Cesena ha annunciato che resterà in silenzio per i primi 30 minuti di gara, esponendo soltanto uno striscione di protesta contro le restrizioni imposte ai palermitani. Un gesto di solidarietà che non è nuovo: già lo scorso anno i cesenati avevano mostrato vicinanza ai tifosi rosanero, disertando lo stadio in occasione della stessa sfida.







Sfida d’alta quota

Nonostante i divieti e le limitazioni, l’amore dei palermitani non conosce confini. In Romagna si preannuncia una cornice di pubblico da grande evento, con un settore ospiti pronto a trasformarsi in una bolgia rosanero. Inzaghi e i suoi ragazzi potranno contare su un sostegno compatto e caloroso, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo in una delle partite più difficili della stagione.

Per il Palermo, Cesena rappresenta una tappa fondamentale: una vittoria in trasferta, con il supporto del proprio popolo, darebbe ulteriore slancio al sogno Serie A e consoliderebbe la consapevolezza di essere una delle realtà più ambiziose del campionato.

