Corona, parla l’agente: “È rimasto a Palermo per Inzaghi. Siamo contenti”
Continua il percorso di Giacomo Corona. Il giovane attaccante palermitano ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro l’Udinese, ha avuto diverse occasioni per segnare ma non sempre è stato lucido e preciso. Il classe 2004 ha comunque disputato una buona partita, dimostrando di poter essere utile nelle rotazioni.
L’agente di Corona, Claudio Vigorelli, è stato intervistato per TMW e ha parlato della scelta di restare a Palermo. “Il ragazzo aveva diverse richieste in B, ma Inzaghi lo ha voluto con sé. Siamo molto contenti di essere rimasti a Palermo e che l’allenatore lo tenga in considerazione in questo modo”.
Inzaghi sta puntando sulla crescita di Corona, che al momento viene considerato la prima alternativa a Pohjanpalo nel ruolo di prima punta. Il futuro sembra roseo per il giovane attaccante.
