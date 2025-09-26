Corona, parla l'agente: "È rimasto a Palermo per Inzaghi. Siamo contenti" ​​

Continua il percorso di Giacomo Corona. Il giovane attaccante palermitano ha debuttato da titolare in Coppa Italia contro l’Udinese, ha avuto diverse occasioni per segnare ma non sempre è stato lucido e preciso. Il classe 2004 ha comunque disputato una buona partita, dimostrando di poter essere utile nelle rotazioni.

L’agente di Corona, Claudio Vigorelli, è stato intervistato per TMW e ha parlato della scelta di restare a Palermo. “Il ragazzo aveva diverse richieste in B, ma Inzaghi lo ha voluto con sé. Siamo molto contenti di essere rimasti a Palermo e che l’allenatore lo tenga in considerazione in questo modo”.

Inzaghi sta puntando sulla crescita di Corona, che al momento viene considerato la prima alternativa a Pohjanpalo nel ruolo di prima punta. Il futuro sembra roseo per il giovane attaccante.







