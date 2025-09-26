Mignani: "Dovremo dare più del solito. Il Palermo arriva in un momento ottimale" ​​

Michele Mignani, allenatore del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara col Palermo. Entrambe le squadre si trovano in cima alla classifica con 10 punti.

“Affrontiamo una squadra con valori importanti, giocatori di categoria superiore e un allenatore vincente – afferma – . Per noi è una partita al limite, in cui dovremo dare più del solito, in una grande cornice di pubblico. Rispetto allo scorso anno, il Palermo arriva in un momento ottimale. Noi abbiamo cambiato meno”.

Sulla cooperativa del gol bianconera: “La interpreto come un buon spirito di squadra e una soddisfazione in più per noi”. Il Cesena è la squadra con il miglior rapporto tra occasioni create e realizzate: “Per quanto contino le statistiche dopo quattro gare, possiamo dire che fin qui il Cesena è stata una squadra cinica”.







