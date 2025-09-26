Inzaghi: "Col Cesena ci vorrà il miglior Palermo. Soddisfatto di Corona e Vasic" ​​

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società rosanero e ha parlato della partita di Cesena, in programma sabato 27 settembre alle ore 15.

“Sarà una partita bella, tosta. Andiamo su un campo complicato, ma siamo consci delle nostre forze – afferma – . Non mi sorprende veder il Cesena in quella posizione, hanno costruito la squadra con intelligenza. Mignani è un ottimo allenatore, uno dei migliori per la categoria. Cercheremo di fare come sempre una grande partita”.

“Mi aspetto una partita dura, ma in Serie B sono tutte difficili. Veniamo da due grandi vittorie, dobbiamo dare continuità di risultati. Abbiamo una rosa all’altezza. Ci vorrà il miglior Palermo, sono convinto che faremo una grande gara. Il tour de force? Pensiamo una partita per volta. Ci sarà spazio per tutti. L’obiettivo è Cesena”, dice Inzaghi.







“Indisponibili? Ranocchia l’abbiamo perso, ma abbiamo una rosa che può sopperire a qualsiasi assenza. Giovani? Risposta bella, positiva. Veroli, Peda e Giovane sono una garanzia per la B. Sono molto soddisfatto di Corona e Vasic, hanno fatto una grandissima partita. Corona ha avuto occasioni contro difensori di Serie A, si è disimpegnato molto bene. Vasic ha lottato fino al novantesimo”, conclude.

