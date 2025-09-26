Palermo, i convocati di Inzaghi per il Cesena: due assenze importanti ​​

Redazione 26/09/2025 16:14

Il Palermo comunica la lista dei convocati per la trasferta di Cesena valida per la 5a giornata di Serie B: assenti Salim Diakité e Filippo Ranocchia. Per il primo si tratta di riposo precauzionale, per il secondo “un’elongazione all’arto inferiore destro”.

I convocati

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Cesena in programma domani:

3 Augello



5 Palumbo

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

30 Avella

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Pizzuto

