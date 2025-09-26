Palermo, i convocati di Inzaghi per il Cesena: due assenze importanti
Il Palermo comunica la lista dei convocati per la trasferta di Cesena valida per la 5a giornata di Serie B: assenti Salim Diakité e Filippo Ranocchia. Per il primo si tratta di riposo precauzionale, per il secondo “un’elongazione all’arto inferiore destro”.
I convocati
Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Cesena in programma domani:
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
8 Segre
9 Brunori
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
30 Avella
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Pizzuto
